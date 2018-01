«Hello, птича!»: как сделать заказ в кафе

Hello everyone! How are you today? We are fine! Мы с Вами прошли уже элементарные темы,теперь самое время проработать ситуации в различных местах, например, в ресторане, кино, кафе и т.д.Итак, сегодня начнем с того, как сделать заказ в кафе и не ошибиться в цифрах/ценах.

At the cafe – В кафе.

В самом начале, после приветствия официант или другой работник на кассе начнет беседу с Вами следующим образом:

How can I help you? – Как я могу Вам помочь?

И далее Вы можете использовать слова предыдущих уроков, используя фразу: I would like …. .

(Would you like) anything else? – Хотите ли что-нибудь еще?

A cup of coffee – чашка кофе;

Two cups of tea – две чашки чая;

A piece of cake – кусок торта;

A piece of pie – кусок пирога.

Чтобы узнать цену, мы задаем следующие вопросы. Кстати,эти фразы подходят для любой ситуации, где Вы хотели бы знать цену чего угодно, достаточно знать то,как называется этот предмет либо достаточно показать на него пальцем и произнести: «this» — это или «that» — то, вон то, что гораздо упрощает ситуацию.

How much does this cost? – Сколько это стоит?

How much is this? – Сколько за это?

How much is that? – Сколько за то?

С вопросами разобрались, теперь ответы. Тут следует быть внимательнее, так как будут звучать цифры.

It costs ______________ Tenge. – Это стоит _____ тенге.

It costs _________________dollars. – Это стоит ______ долларов.

It costs _______________ dollars and ________________ cents. – Это стоит ____ долларов и ____ центов.

_00 — ___________hundred – сотня (два нуля)

_000— ___________thousand – тысяча (три нуля)

Is anything for sale? – Есть ли что-нибудь еще (продается ли)? For sale – товары поступившие в продажу, а если видите эту надпись на этикетке, тогда обычное «продается».

Yes, we have ______________ for sale. – У нас есть _____ (для продажи).

No, we don’t have anything for sale. – У нас нет ничего на продажу.

Почему обязательно «for sale» потому что некоторые товары могут просто для демонстрации , а если это еда, тогда просто для дегустации.

И в самом конце, мы обязательно должны «pay» — платить, заплатить.

Can I have a receipt? – Могу ли я получить чек/квитанцию (на самом деле слово «receipt» имеет огромное количество вариантов перевода, и все для обозначения бумаги подтверждающую получение денежных средств (кассовый чек, денежная расписка, квитанция, счет, квиток).

Your total is…(the total cost is) – Ваша общая / итоговая сумма _____ .

Thank you! Come again! — Спасибо! Приходите еще!

Теперь самое любимое — задание:

Представьте, что Вы официант и Вам нужно принять заказ. Вам необходимо:

— представиться;

— спросить чем Вы можете помочь;

— сказать сколько стоит – two cups of coffee, pizza and a piece of pie;

— рассчитать итоговую сумму.

Let’s start!

See you next Friday at 10 a.m. on novoetv.kz.

*** официант – waiter;

Официантка – waitress.

Но можно использовать общее слово не разделяя на мужчину и женщину — waitperson.