Гороскоп 9 января

Овны – Возможны мелкие неприятности, но серьезных перемен к худшему не предвидится. Вы будете готовы заняться новыми делами.

Тельцы — Тельцу необходимо расширять кругозор, учиться всему новому и незнакомому. Конечно же, покрутиться придется немало, если хотите достичь успехов.

Близнецы — Из-за острой нехватки времени вы можете потерять расположение близких и дорогих вам людей, поэтому постарайтесь все же найти время на общение с ними.

Раки — Нужно соблюдать осторожность при общении с новыми знакомыми. Вы можете притянуть к себе непорядочных людей.

Львы — Звезды обещают Льву знаменательный день, в котором найдется место и яркому знакомству и финансовой прибыли. Мечты сбудутся, благодаря, близкому другу.

Девы — Этот день связан с использованием источников информации. Начатые в этот день дела удаются.

Весы — Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. Также плодотворно продвигаются учеба, повышение квалификации.

Скорпионы — Скорпиону нужно проявить такую силу воли, чтобы даже начальство приняло ваши позиции в работе. Главное — не перегружайтесь, иначе получите нервный срыв.

Стрельцы — Вы станете лидером, вам предоставят полномочия руководителя, которые вам лучше принять, поскольку это будет надолго.

Козероги — В этот день в профессиональных вопросах не помешает проявить предприимчивость и активность. Забудьте о сомнениях и действуйте как можно решительней!

Водолеи — Звезды обещают Водолею встречу с влиятельным человеком, от которого будет зависеть профессиональное будущее.

Рыбы — Некоторые Рыбы будут с обидой воспринимать всякую критику и с пренебрежением относиться к общепринятым нормам поведения.