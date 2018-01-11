Гороскоп 11 января

Овны – Звезды предсказывают Овну удачный день, когда можно реально поймать птицу счастья за хвост. Главное — не рисковать тем, что уже сделано.

Тельцы — У Тельцов удачно пройдут свидания, любые выяснения отношений. Сейчас легко найти общий язык со «второй половинкой».

Близнецы — Этот период будет плодотворным, хотя сами вы можете чувствовать неудовлетворенность собой или тем, что вас окружает.

Раки — У Рака создастся впечатление, что все вокруг от него что-то хотят. Возможно, что вы опережаете события, поэтому становитесь слишком мнительным.

Львы — В сложной ситуации вам удастся проявить чудеса изобретательности, что принесет заслуженное уважение коллег. Займитесь общественной деятельностью.

Девы — День благоприятный как для сердечных дел, так и для творческих процессов. Вы сможете проявить себя незаурядной личностью.

Весы — Звезды советуют Весам перешагнуть через ту рутину и обыденность, которая тянула их вниз.

Скорпионы — Возможны новые внезапные и интересные знакомства, быстрое и неожиданное решение о заключении союза.

Стрельцы — Принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время. Можно завязывать новые знакомства, принимать гостей.

Козероги — Козерог успешно реализует все намеченные проекты. Даже коллеги удивятся, насколько быстро вы будете действовать в нестандартных ситуациях.

Водолеи — В этот период возможно обострение недугов, следует обратить пристальное внимание на свое здоровье.

Рыбы — Постарайтесь не брать повышенных обязательств. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к своим родным и близким.