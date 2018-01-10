Гороскоп 10 января

Овны – На данном этапе стоит воздержаться от дел, требующих слишком активных действий. Работу нужно делать тщательно и не спеша.

Тельцы — Дела, которые намечаете на этот день, должны пройти успешно. Можно позволить себе даже определенную долю риска

Близнецы — Звезды предсказывают Близнецам какое-то малоприятное известие, касающееся родственника. Если проблема решаема, то сильно не переживайте.

Раки — Старайтесь не проводить свободное время дома в одиночестве, займитесь каким-нибудь делом. Отличное время для покупок.

Львы — Никаких резких изменений произойти не должно. Только не ввязывайтесь в конфликты с неуравновешенными людьми.

Девы — Деве ни в коем случае нельзя перегружать организм, как физически, так и психически. Вы настолько истощены энергетически, что можете заболеть.

Весы — Весам придется успевать на всех фронтах, стараясь добросовестно исполнять профессиональные обязанности и не забывать при этом проявлять заботу о домашних.

Скорпионы — Этот день очень удачен для заключения браков — такой союз будет долгим, в нем никогда не угаснет любовь.

Стрельцы — Звезды рекомендуют Стрельцу во всем сохранять хладнокровие и спокойствие. Даже, если вокруг ураган и буря, все равно не обращайте внимания.

Козероги — Много внимания понадобится уделить производственным отношениям. Во второй половине дня придется делать выбор между текущими целями и более масштабными задачами.

Водолеи — Идет благоприятное время для того, чтобы заняться реализацией своих планов. Не следует отказываться от деловых встреч и переговоров.

Рыбы — Про подарки для близких людей не забудьте. Ищите новые источники, чтобы пополнить багаж знаний.