Гороскоп 10 января

Овны – На данном этапе стоит воздержаться от дел, требующих слишком активных действий. Работу нужно делать тщательно и не спеша.
Тельцы — Дела, которые намечаете на этот день, должны пройти успешно. Можно позволить себе даже определенную долю риска
Близнецы — Звезды предсказывают Близнецам какое-то малоприятное известие, касающееся родственника. Если проблема решаема, то сильно не переживайте.
Раки — Старайтесь не проводить свободное время дома в одиночестве, займитесь каким-нибудь делом. Отличное время для покупок.
Львы — Никаких резких изменений произойти не должно. Только не ввязывайтесь в конфликты с неуравновешенными людьми.
Девы — Деве ни в коем случае нельзя перегружать организм, как физически, так и психически. Вы настолько истощены энергетически, что можете заболеть.
Весы — Весам придется успевать на всех фронтах, стараясь добросовестно исполнять профессиональные обязанности и не забывать при этом проявлять заботу о домашних.
Скорпионы — Этот день очень удачен для заключения браков — такой союз будет долгим, в нем никогда не угаснет любовь.
Стрельцы — Звезды рекомендуют Стрельцу во всем сохранять хладнокровие и спокойствие. Даже, если вокруг ураган и буря, все равно не обращайте внимания.
Козероги — Много внимания понадобится уделить производственным отношениям. Во второй половине дня придется делать выбор между текущими целями и более масштабными задачами.
Водолеи — Идет благоприятное время для того, чтобы заняться реализацией своих планов. Не следует отказываться от деловых встреч и переговоров.
Рыбы — Про подарки для близких людей не забудьте. Ищите новые источники, чтобы пополнить багаж знаний.