Головкин приедет в Караганду на вручение удостоверения почетного гражданина

Геннадию Головкину вручат удостоверение почетного гражданина Карагандинской области. Чемпион специально прилетит на награждение в Караганду 15 января.

«Награждение состоится 15 января в 12.00 в спорткомплексе имени Нуркена Абдирова на втором этаже. Вручать удостоверение «Почетный гражданин Карагандинской области» Геннадию Головкину будет лично глава региона Ерлан Кошанов», — сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Согласно официальным данным, решение присвоить Головкину звание «Почетный гражданин Карагандинской области» было принято и одобрено народными избранниками на XIII сессии Карагандинского областного маслихата.

Ранее казахстанский боксер был признан WBC лучшим боксером 2017 года, а его поединок с «Канело» — боем года.

В январе 2018 года в Караганде был открыт музей, посвященный Геннадию Головкину.