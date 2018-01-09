Финансовые потоки девяти автопарков в Караганде станут прозрачными

В акимате считают, что теперь смогут точечно выделять дотации за перевозку льготных категорий граждан.

Финансовые потоки девяти автопарков Караганды будут фиксироваться с помощью системы электронного обилечивания, передает Today.kz.

Руководители автопарков больше не смогут требовать от исполнительной власти позволить им повысить оплату за проезд, лишь на основании собственных бухгалтерских документов, ссылаясь на убыточность оказания услуг пассажироперевозок. Отражать реальную картину будет система электронного обилечивания, которую начали устанавливать в общественном транспорте Караганды.

«Программу электронного обилечивания реализует алматинская компания SMART CARD. С ней мы заключили меморандум о взаимном сотрудничестве. До конца января откроется карагандинский филиал и начнутся работы по установке терминалов оплаты в автобусах, а также изготовление карт оплаты», — сообщил глава Караганды Нурлан Аубакиров на совещании в акимате области.

В акимате считают, что смогут точечно выделять дотации за перевозку льготных категорий граждан и субсидирование социально значимых маршрутов.

«Терминалы оплаты поставят в мае, и с этого месяца в автобусах запустят систему электронного обилечивания. Пассажиры смогут оплачивать проезд посредством мобильной связи. Для учащихся школ будут изготовлены именные карты с фотографией. Эти карты невозможно подделать. По договоренности с правоохранительными органами, в каждом автобусе будут установлены по четыре камеры видеонаблюдения», — добавил Аубакиров.