Две поликлиники в Караганде стали частными

Государство передало две поликлиники частной компании, передает МИА «Казинформ».Две государственные поликлиники, расположенные в Караганде и Темиртау, переданы частной фирме в доверительное управление с правом дальнейшего выкупа.

Отданы в доверительное управление поликлиника №2 в Караганде и поликлиника №2 в Темиртау.

«Государственные объекты переданы сроком на 5 лет в конкурентную среду фирме «Гиппократ». Население, ранее прикрепленное к этим поликлиникам, будет и дальше территориально в них обслуживаться. Медицинский персонал меняться не будет. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи оказание услуг не будет сокращено, а наоборот расширится», — сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

В облздраве отметили, что медицинские объекты передаются в конкурентную среду в рамках постановления Правительства. Как известно, имеется перечень организаций коммунальной собственности по всем регионам страны для передачи в конкурентную среду.