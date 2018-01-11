Черный снег из разных районов Темиртау направили на экспертизу

Рабочая группа экологов и метеорологов взяла пробы грязного снега в Темиртау для исследования в передвижной лаборатории и установления источника черного налета, пишет inform.kz.

Аким Темиртау Галым Ашимов присутствует на местах изъятия проб снежного покрова. Для получения объективной экологической ситуации специалисты берут пробы в разных районах города.

«Пробы снега отбирают, в том числе, на крышах зданий», — сообщила пресс-секретарь акима города Ольга Горячева.

Главный метеоролог Карагандинской области Валерий Стратиенко назвал три вероятные причины образования черного налета на снегу — выхлопные газы от автомобилей, число которых увеличивается с каждым годом, печное отопление в особняках темиртаусцев и выбросы вредных веществ от деятельности металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Чтобы подтвердить или опровергнуть эти доводы, экологи берут пробы во всех районах города.

Кроме этого металлургический комбинат компании «АрселорМиттал Темиртау» оштрафован за вред экологии на 600 миллионов тенге.

Как подчеркивают в департаменте экологии, этот штраф отношения не имеет. Причины покрытия снега черным налетом еще выясняются рабочей группой из числа экологов, метеорологов и прокуроров. Напомним, для выяснения причин покрытия снега черным слоем в Темиртау создана рабочая группа с участием экологов, метеорологов, прокуроров и представителей предприятий. Аким призвал экологов работать в ежедневном режиме и через несколько дней попросил представить конкретные предложения и пути решения этого вопроса.

По словам заместителя руководителя департамента экологии Карагандинской области Алибека Бекмухамбетова, штрафы выписаны за загрязнение окружающей среды.

«Выявлено превышение вредных выбросов в атмосферу. Имело место превышение нормативов предельно-допустимых выбросов и неисполнение плана природоохранных мероприятий. Выдано предписание об устранении нарушений», — сообщил Алибек Бекмухамбетов. Непосредственно штраф составляет 105 миллионов тенге. Остальная сумма — это компенсация за нанесенный ущерб экологии.