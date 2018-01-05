Часть Караганды обесточена из-за аварии

Крупная авария на подстанции обесточила часть Караганды, передает Today.kz.

Не работают светофоры, а жители нескольких десятков многоэтажных домов обесточены с четырех часов утра.

Как сообщила диспетчер аварийной службы компании «Караганды жарык», авария произошла ночью 5 января на высоковольтной подстанции на мелькомбинате.

«Произошло кабельное повреждение. Аварийные бригады работают всю ночь и продолжают там находиться. Приносим извинения горожанам», — сказала диспетчер компании-услугодателя.

Тем временем на проезжей части в центре Караганды нет инспекторов дорожно-патрульной полиции для регулирования движения транспортной потока. Автомобилисты не могут выехать с второстепенных дорог на главную проезжую часть.

Как сообщили в компании «Караганды жарык», попытка подключить дома на резервное питание, то есть к резервному кабелю была.

«Оказалось, что кто-то ранее перерезал кабель. Возможно, это было сделано во время ремонтных работ какой-нибудь фирмой. Теперь устраняем двойную аварию», — сообщили в компании.