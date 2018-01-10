«АрселорМиттал Темиртау» прокомментировал ситуацию с чёрным снегом в городе

На металлургическом комбинате рассказали, что стараются уменьшить выбросы в атмосферу.

Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» по поводу чёрного снега в городе заявило: специалисты делают всё возможное, чтобы найти настоящую причину столь аномального явления в городе.

«Специалисты компании исследуют обстановку, производят замеры и анализ. Если 20 лет назад эмиссия пыли в атмосферу составляла 82 тысячи тонн, то сегодня этот показатель уменьшился в 3,5 раза. Деятельность металлургического комбината – это только один из многих факторов, влияющих на экологию в регионе, есть и другие причины возникшей проблемы: увеличение в три раза количества автомобилей и печное отопление более 4000 домов. После завершения работы комиссии и получения результатов её работы специалисты компании сразу же приступят к решению проблемы», – говорится в сообщении.

В металлургическом комбинате отметили, что они сами заинтересованы решить проблему, так как основная часть сотрудников компании – жители Темиртау, здесь живут их семьи.

«Полное решение экологической проблемы – долгосрочный проект, который решить за короткое время невозможно. Такие объекты, как металлургический комбинат, должны располагаться на определённом расстоянии от населённых пунктов. Но реальность такова, что город и металлургический комбинат были построены очень близко друг к другу. Несмотря на все эти неблагоприятные факторы, администрация компании приложит все усилия, чтобы минимизировать воздействие комбината на окружающую среду», – отметили в компании.

Помимо проведения анализов в АО «АрселорМиттал Темиртау» усилили контроль за работой очистного оборудования.

«Создана комиссия из числа специалистов компании и департамента экологии Карагандинской области, которая проводит проверку работы всех производственных подразделений и анализ проб пыли для выяснения источника эмиссий», – говорится в сообщении АМТ.

Результаты анализов ещё неизвестны, также компания не указала, когда они могут быть готовы.

Пока лишь известно, что в сравнении с 2016 годом в 2017-м объём эмиссии от стального департамента снизился на 18 029 тонн.

«В 2018 году также планируется снижение эмиссий благодаря экологическим проектам, реализация которых предусмотрена инвестиционным планом по модернизации, реконструкции и установке очистного оборудования на металлургическом комбинате, рассчитанным на три года», – сообщает компания.

Чёрный снег в Темиртау выпал 7 января 2018 года.

Ситуацией обеспокоены местные жители. По их словам, такой черноты на улицах Темиртау не было никогда: одежда не отстирывается и пахнет мазутом.

Жители предположили, что источником загрязнения может являться АО «АрселорМиттал Темиртау». Свои жалобы на предприятие горожане направили в акиматы всех уровней.

Предварительной причиной появления чёрного снега в Темиртау Карагандинский центр метеорологии назвал превышение содержания в атмосфере сероводорода, диоксида азота и диоксида серы, сообщает КазТАГ.

По словам метеорологов, одной из причин появления в городе чёрного снега могла стать низкая скорость ветра, которая сохранялась почти весь декабрь, а осадок на снежном покрытии – это последствия выбросов предприятий, автомобильных выхлопов и печного отопления в частных домах.

Источник: informburo.kz