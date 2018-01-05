Акимат Темиртау извинился перед народом за испорченный Новый год

Извинения прозвучали на совещании.

Глава отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Темиртау извинился перед населением за испорченные праздники в связи с некачественным оформлением города.

Извинения прозвучали на совещании.

Фирма из Астаны ТОО Best Provider KZ выиграла тендер и занималась новогодним оформлением города на 11 миллионов 600 тысяч тенге. Чиновники дали срок – до 25 декабря, однако подрядчик не успел выполнить работы.

«Приносим извинения темиртаусцам. Будет подавать иск в суд на ТОО с требованием признать предприятие недобросовестным участником госзакупок», – прокомментировал руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции» акимата Темиртау Низами Гаджиев.

Большую часть бюджетных денег подрядчик уже получил. Чиновники будут требовать возврата выплаченной суммы.

По материалам Today.kz