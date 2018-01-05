35-градусные морозы ожидаются в Казахстане

Морозы усилятся на всей территории Казахстана. О прогнозе погоды на 5 января сообщает РГП «Казгидромет».

На большей части республики 5 января ожидается стабильная погода без осадков, но со значительным похолоданием. Морозы будут сопровождаться туманами и гололедицей.

Настоящая зима с ночной температурой до -35 градусов придет в ВКО, СКО и Павлодарскую область. Днем в этих регионах ожидается 22-26 со знаком «минус».

До 20-25 градусов мороза прогнозируют ночью в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской и Костанайской областях. Дневная температура там составит 10-15 мороза.

В Алматинской области и ЗКО температура ночью понизится до 12-17 градусов мороза, днем ожидается 5-10 мороза.

В Атырауской области ночью температура воздуха составит 7-12 градусов мороза, днем 4-9 мороза.

В Кызылординской области ожидается пасмурная погода со снегом, туманом и усилением ветра. Ночью похолодает до 8-13 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.

Похожая картина в Жамбылской области – ночью ожидается 5-10 градусов мороза, днем воздух прогреется до 2 градусов тепла.

На территории Мангистауской области местами туман. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем до 3 тепла.

В ЮКО 5 сентября пройдет дождь с переходом в снег. Синоптики предупреждают о тумане и гололедице. Ночью -3, днем 2-7 тепла.

В Алматы без осадков. Ночью 12-14 градусов мороза, днем 6-8 мороза.

В Астане также ясно. Температура ночью 18-20 градусов мороза, днем 13-15 мороза.