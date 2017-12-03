В Караганде автобус будет возить детей в детсад

Впервые в Караганде детей будут возить в детсад на автобусе, передает МИА «Казинформ».

В период празднования Дня Первого Президента Казахстана в Караганде открылись два детских сада — «Бота» и «Одарешка» в Октябрьском районе.

«Это впервые в системе дошкольного образования, чтобы деток привозили из их квартир и домов в детский сад. Такого удобства пока нет ни в одном другом детсаду Караганды», — рассказали в пресс-службе акима Караганды.

Точно в срок выполнила взятые на себя обязательства предприниматель Гакку Нургожина, открыв в период празднования Дня Первого Президента страны детский сад «Бота». Он частный. Пока в него набрали шесть групп по 30 ребятишек. В ближайшее время групп будет десять. Созданы новые рабочие места, уменьшилась очередь в детсады в Октябрьском районе Караганды. Гакку Нургожина купила для перевозки детей автобус.

Второй открывшийся детсад — «Одарешка», в 23-м микрорайоне Караганды — наглядный пример развития государственно-частного партнерства в сфере образования. Последние три года в Караганде сложилась положительная тенденция в расширении ГЧП: если в 2015 году открылось 4 частных детских сада и создано 1000 новых мест путем размещения государственного заказа в частных детских садах, то в 2016 году открыто уже 10 частных детских садов и размещено 1266 мест по госзаказу.

«Одарешка» — один из 19 частных детских садов, открывшихся в Караганде в 2017 году. Таким образом, государство совместно с частными предпринимателями решает не только вопрос увеличения охвата дошкольным воспитанием, но и вопрос создания новых рабочих мест.

Учредитель детского сада Гульнар Смаилова открыла в Караганде уже четыре детских сада и именно в тех районах города, где наибольшая потребность в дошкольных организациях — это Юго-Восток, Майкудук и Пришахтинск.

В детском саду «Одарешка» уже размещен государственный заказ на 360 мест, причем родительская оплата такая же, как и в государственных — 11 000 тенге. Это стало возможно благодаря тому, что из местного бюджета выделены значительные средства на повышение размера государственного заказа, который составляет 26 тысяч в месяц на одного ребенка.