Впервые шахтеры Карагандинского угольного бассейна получили новые льготы

Впервые за 22 года работы компании «АрселорМиттал Темиртау» с шахтерами и металлургами подписан новый формат коллективного договора с новыми, ранее неприменявшимися видами льгот, передает МИА «Казинформ».

Отныне на работников угольного департамента распространены механизм тринадцатой зарплаты и льготы по поддержке материнства. Такая норма ранее действовала только в стальном департаменте.

Другое новшество — теперь шахтерам и металлургам одинаково доступны все базы отдыха и детские лагеря, вне зависимости от того, в каком департаменте они работают.

«Без изменений оставлена помощь пенсионерам. Льготы для них будут полностью контролироваться и распределяться профсоюзами. То есть компания перечисляет профсоюзам единый фонд в размере 0,4 процента от фонда заработной платы членов профсоюза и те, в свою очередь, определяют, на какие нужды пенсионеров распределять данные средства. Это сделано во избежание лишней бюрократии, для создания адресной помощи и повышения оперативности в предоставлении социальной поддержки пенсионерам», — пояснили в пресс-службе компании.

Таким образом, льготы актуализированы: определены самые востребованные, которые в случае необходимости могут быть усилены сторонами.

«Механизмы распределения льгот во вводимом коллективном договоре максимально прозрачны и будут контролироваться как профсоюзами, так и компанией. Немаловажным фактором является и то, что вводимый колдоговор приведен в соответствие с законодательством Казахстана, поскольку многие положения и пункты ранее действовавших колдоговоров устарели» , — сказали в пресс-службе компании.

Сегодня состоялось подписание единого коллективного договора между администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» и профсоюзами металлургов и шахтеров. Единый коллективный договор вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 1 января 2021 года.