Василий Левит встретился с воспитанниками детского дома в Караганде

В детском доме «Кулыншак» в рамках акции «Мы вместе» состоялась встреча трехкратного чемпиона Азии, серебряного призера Олимпийских игр Василия Левита с воспитанниками учреждения, передает sports.kz.

Это уже вторая встреча, проводимая в рамках акции «Мы вместе!», организаторами которой выступает Координационный Совет молодежи областной АНК.

«Акция носит название «Мы вместе!», это наша реальность. Сегодня мы строим новый Казахстан, модернизируем все отрасли, сознание общества, сплачиваем представителей различных национальностей, стараемся стереть те вымышленные границы, которые были между людьми. В наше время, к сожалению, в силу стереотипного мышления, многие из молодых людей боятся детских домов, боятся детей. Они считают, что здесь печаль, горе, уныние. И мы хотим доказать, что дети, воспитывающиеся в детских домах, такие же любознательные, открытые и жизнерадостные», — делится руководитель комиссии по социальным проектам Координационного совета молодежи АНК Вида Грейчуте.

Встреча прошла в формате «без галстуков». Ребята задавали вопросы.

Так, собравшиеся узнали, что в бокс Василия привел отец, и что в детстве спортсмен мечтал стать милиционером. А самое трудное для него — это когда длительное время он не видит близких, не проводит время с друзьями.

Боксер объяснил ребятам, что жизнь многогранна, что нужно всегда извлекать урок из побед и поражений. Несмотря на то, что спортсмен является тяжеловесом, с ребятами он вел себя легко и непринужденно. Василий шутками отвечал на вопросы детей, тем самым разрядил обстановку и одарил их позитивным настроением.

По традиции мастер кожаной перчатки сфотографировался с ребятами и подписал каждому фотокарточку на память. В завершении серебряный призер олимпийских игр в Рио-де-Жанейро передал эстафету шоумену и актеру Ануару Нурпеисову.