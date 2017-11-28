В Омске открылся второй торговый павильон с казахстанской продукцией

В российском Омске открылся торговый павильон с казахстанской продукцией, передает 24.kz.

В основном товары представили бизнесмены севера Казахстана. Ассортимент широкий — свыше 250 наименований: молоко, мясо, сыры, полуфабрикаты, масло, крупы, кондитерские изделия и соки. Желающих попробовать товары под брендом «Сделано в Казахстане» оказалось много.

Отметим, что это уже второй павильон казахстанских предпринимателей, открытый в Омске. Реализован проект в рамках меморандума, подписанного на прошедшем Форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России.

В планах — открытие подобных торговых точек в других приграничных регионах.

Вот как отзываются омичи о казахстанском торговом павильоне.

— И кефир, и колбасу, и пельмени взяли. Нормальные цены, — отметил Виктор Хоменков.

— Учитывая, что торговых точек пока две, мы остановились на нескольких наиболее крупных, порядка 15 производителей. В будущем количество будет расширяться. Наши планы — выйти на ритмичность поставок до двух раз в неделю, — подчеркнул Руслан Шарипов, директор центра регионального развития «Есиль».