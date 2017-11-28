В Казахстане с нового года подорожают красивые номера на авто

Вип-номер на автомобиль с нового года станет ещё дороже. За возможность выбрать определенную комбинацию цифр с 1 января казахстанцам придется раскошелиться почти на 700 тысяч тенге.

В такую сумму в МВД оценили самые популярные номера, такие как три семерки или «001». В эту же сумму включили и возможность выбора комбинации букв. Однако желающим указать три одинаковые буквы придется заплатить еще 140 тысяч сверху, с нового года на них вводится повышенная госпошлина.

27 ноября профильное министерство изменило правила регистрации автомобилей в нашей стране. Полиция отказались от требования проводить первичный осмотр машины в спецЦОНах в случае ее покупки в официальном салоне, также гражданам разрешили менять техпаспорт без прохождения осмотра, если изменилась фамилия, имя или отчество владельца автомобиля.

По материалам ktk.kz