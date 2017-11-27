В карагандинском ФОК им. Геннадия Головкина появился олимпийский ринг

В Караганде прошла церемония передачи недавно открытому спортивному комплексу имени Геннадия Головкина в дар от казахстанской федерации бокса спортивной экипировки и инвентаря, передает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

Ранее с просьбой помочь недавно открытому центру жители обратились к президенту федерации — Тимуру Кулибаеву. В ответ на просьбу федерация передала свои подарки молодым карагандинским боксерам, выразила поддержку и готовность содействовать развитию бокса в регионе и деятельности центра.

Государственный тренер по боксу, координатор КФБ Болат Абдрахманов передал центру от имени федерации боксерский олимпийский ринг, по 280 пар боксерских перчаток, обуви, комплектов спортивной формы, бинтов, шлемов, а также мячи, гантели, грифы, скакалки и груши для тренировок.

«Президент нашей федерации Тимур Аскарович Кулибаев желает вам успехов в деле воспитания юных спортивных талантов. Мы уверены, что знаменитая карагандинская школа бокса обретет второе дыхание и новый дом в этих стенах и еще раз заявит о себе на весь мир. Желаем, чтобы центр имени Геннадия Головкина прославили чемпионы мира и олимпийские чемпионы, чтобы вы стали такими как Гена Головкин, Серик Сапиев, Серик Елеуов, а Казахстанская федерация бокса всегда будет готова оказать вам поддержку. Удачи вам и успехов!» — сказал Болат Абдрахманов.

Аким Караганды Нурлан Аубакиров поблагодарил КФБ и отметил, что такие подарки только простимулируют молодежь заниматься спортом.

«Я рад, что многие ребята у нас сегодня занимаются спортом, боксом и, я думаю, с учетом подарков, которые мы сегодня получили, они смогут быстрее достичь спортивных вершин, будут прославлять наш город, область, страну на всех спортивных площадках», — отметил Нурлан Аубакиров.

Об открытии ФОК можно прочитать здесь.

Видео с открытия доступно здесь.