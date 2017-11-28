В Карагандинской области возрождают Кояндинскую ярмарку

В поселке Коянды Карагандинской области намерены восстановить здание знаменитой ярмарки, передает 24.kz

В 19 веке Кояндинская ярмарка считалась самой крупной в казахской степи и собирала тысячи купцов со всех концов света. Сейчас от былой славы осталась лишь часть стены. Помочь восстановить развалины по программе «Рухани жаңғыру» отозвались предприниматели Каркарлинского района.

Руины того, что сейчас называют торговым павильоном, тогда были купеческим складом.

Серик Нубянов, житель поселка Коянды:

— Когда я был ребенком, я хорошо помню, здесь была целая улица ангаров, разных складов. Но сейчас ничего не сохранилось, все разобрали на металлолом и кирпичи. Эти развалины — все, что осталось. Часть этих развалин — ворота в 300 килограммов весом — уже больше 15 лет хранит у себя в доме Куат Кадырбеков. Нынешний владелец вспоминает, как непросто оказалось спасти старину от собирателей металлолома. Но если купеческий склад восстановят, ворота готов отдать безвозмездно.

Куат Кадырбеков, житель поселка Коянды:

— Воротами до сих пор интересуются. Вот в прошлом году только приезжали, просили продать. Неплохую сумму предлагали. Но я не отдал. Потом просили продать хоть часть. Но в итоге взяли образцы краски, будут исследовать. Сейчас жители Каркаралинского района, который ярмарка в свое время прославила на весь Казахстан, намерены восстановить историю края. В планах реставрация здания и организация в нем музея. Любопытных экспонатов здесь будет немало. На ярмарочной площади и сейчас нередко находят монеты и старинные предметы быта.

Сатбек Сламбеков, главный научный сотрудник историко-краеведческого музея Каркаралинского района:

— Эта монета была передана Телебеком, жителем села Коянды. Он нашел его на месте ярмарки. У местных жителей еще есть монеты и другие экспонаты, связанные с ярмаркой. Но они не спешат с ними расставаться и передавать в музей. Они хотят получить за них вознаграждение, а для этого нет бюджета. Согласно историческим документам, расцвет ярмарки пришелся на 1848 год. Когда здесь было продано 250 тысяч голов скота. Сейчас ярмарочная площадь в 58 тысяч гектаров заселена. Здесь разбито несколько зимовок. Но на следующий год в честь 170-летнего юбилея местные жители намерены возродить торговлю.

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