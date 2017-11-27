В Карагандинской области открылся Международный турнир по тогызкумалак

В городе Сатпаев Карагандинской области открылся Международный турнир по игре тогызкумалак на призы Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.

Первенство началось сегодня, 27 ноября, и продлится до 2 декабря во Дворце спорта «Жастар». Представители 14 областей Республики Казахстан, а также представители Монголии, Чехии, Кыргызстана, России, Узбекистана, Туркменистана и Турции примут участие в турнире.

Как отметили организаторы Чемпионата Мира, в 2017 году заметно возрос уровень игроков.

«Особенность прошедшего чемпионата мира была в том, что в прошлый раз было 23 страны, в этот раз – 25 участников. Также обновлен состав: есть новенькие участники – из Польши, Австрии и Камеруна», – рассказал трехкратный чемпион мира по тогызкумалаку, исполнительный директор республиканской федерации этого вида спорта Серик Актаев.

Увеличение географии, по его словам, произошло с тем, что увеличивается сам масштаб распространения игры. В целом, популяризация этой игры в мире началась с 2006 года, когда тогызкумалак был презентован в Лондоне на Всемирных интеллектуальных играх. Новый вид логического состязания очень понравился европейцам, а также участникам с других континентов. Спустя год в Чехии начали проводиться ежегодные турниры, в которых участвуют порядка 50 стран со всего мира. Естественно, люди начали интересоваться этим видом спорта. С 2008 года была создана всемирная федерация, после чего началась активная работа в Интернете, сегодня уже есть портал, где можно играть с представителями из разных стран! В 2010 году впервые была создана компьютерная программа по тогызкумалаку на трех языках, а еще через пару лет вышли приложения для смартфонов.

«С развитием IT-технологии параллельно появилась возможность пропагандировать эту игру», – подчеркнул Серик Актаев.

Справка

Тогызкумалак – интеллектуальная игра, искусство логического мышления. По мнению ученых-археологов, она зародилась около 4000 лет тому назад, была придумана нашими предками, которые придавали большое значение интеллектуальному развитию подрастающего поколения наравне с физическим. Это самая сложная среди игр интеллектуального спорта.

Эта настольная игра на доске на логику и смекалку призвана развивать логическое математическое мышление и выдержку. В основу положено число девять, считавшееся у древних монголов и тюрков священным. Сама игра строится не только на скорости подсчета, но и на тактике. Согласно правилам, в игре участвуют два игрока, у каждого из которых на доске есть по девять лунок (всего 18 лунок, называемых «отау») расположенных друг напротив друга. Помимо этого, на доске есть еще две накопительные лунки, называемые «казан». У каждого из игроков в начале игры имеется по 81 шарику своего цвета, то есть по девять шариков для девяти лунок. Главная задача игры – перекладывая камушки в игровых лунках, собрать их как можно больше в свой казан. Игроки делают ходы поочередно. Игра ведется до тех пор, пока один из двух игроков не наберет в свой казан больше 81 камешка (этот игрок побеждает), либо они оба набирают 81 камешек (ничья).

По материалам пресс-службы УФКиС КО.