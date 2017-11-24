В Караганде представили обновлённые учебники для 3, 6 и 8 классов

Новые учебники для 3, 6 и 8 классов представили педагогам Карагандинской области,передает акимат Карагандинской области.

Новые учебники подготовлены по всем предметам. По каждому предварительно утвердили 2-3 варианта. Сейчас по этим учебным пособиям уже занимаются в пилотном режиме ученики 30 школ в разных городах Казахстана. Учителя из остальных школ получили книги для ознакомления. Педагоги могут высказать свои замечания и пожелания, как, впрочем, и любой желающий — новые учебники есть в открытом доступе на сайте Республиканского научно-практического центра «Учебник».

«Все новые учебники прошли первичную экспертизу. Сейчас идёт отбор лучших. В январе-феврале следующего года будет ещё одна экспертиза, по результатам которой определится, какие учебники останутся для дальнейшего использования, а какие нет. Не исключено, что по некоторым предметам утвердят не один, а два-три учебника. Тогда педагог будет вправе решать, с каким учебником ему лучше работать», — пояснил заместитель директора Республиканского научно-практического центра «Учебник» Саят Омаров.

Саят Омаров уверяет, что в новых учебниках не будет казусов со ссылками на непроверенные интернет-порталы. Теперь авторы будут ссылаться только на официальные сайты государственных органов, печатных изданий и другие проверенные источники.

Предполагается, что новые учебники будут мотивировать педагогов использовать коммуникативный подход к обучению и развивать у детей функциональную грамотность.

«Сейчас мы в своих учебниках стараемся давать задания для работы в группах, чтобы вовлечь детей в процесс обучения. Когда дети активно обсуждают тему, рассматривают её с разных точек зрения, пытаются объяснить её своим одноклассникам, тогда информация прочно оседает в их памяти, и материал усваивается гораздо лучше», — рассказывает кандидат педагогических наук, доцент кафедры КазНПУ имени Абая, автор учебника математики для 3-х классов Асель Акпаева.

Новые учебники уже успели оценить карагандинские преподаватели. Они подготовили свои замечания и предложения, для того чтобы сделать пособия наиболее информативными и в то же время доступными для понимания.