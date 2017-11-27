В Караганде представили обновлённые учебники для 3, 6 и 8 классов (Фото)

Новые учебники для 3, 6 и 8 классов представили педагогам Карагандинской области. Об этих книгах рассказали авторы и издатели, сообщает пресс-служба акимата региона.

Новые учебники подготовлены по всем предметам. По каждому предварительно утвердили 2-3 варианта. Сейчас по этим учебным пособиям уже занимаются в пилотном режиме ученики 30 школ в разных городах Казахстана. Учителя из остальных школ получили книги для ознакомления. Педагоги могут высказать свои замечания и пожелания, как, впрочем, и любой желающий — новые учебники есть в открытом доступе на сайте Республиканского научно-практического центра «Учебник».

«Все новые учебники прошли первичную экспертизу. Сейчас идёт отбор лучших. В январе-феврале следующего года будет ещё одна экспертиза, по результатам которой определится, какие учебники останутся для дальнейшего использования, а какие нет. Не исключено, что по некоторым предметам утвердят не один, а два-три учебника. Тогда педагог будет вправе решать, с каким учебником ему лучше работать», — пояснил заместитель директора Республиканского научно-практического центра «Учебник» Саят Омаров.

Саят Омаров уверяет, что в новых учебниках не будет казусов со ссылками на непроверенные интернет-порталы. Теперь авторы будут ссылаться только на официальные сайты государственных органов, печатных изданий и другие проверенные источники.

Предполагается, что новые учебники будут мотивировать педагогов использовать коммуникативный подход к обучению и развивать у детей функциональную грамотность.

«Сейчас мы в своих учебниках стараемся давать задания для работы в группах, чтобы вовлечь детей в процесс обучения. Когда дети активно обсуждают тему, рассматривают её с разных точек зрения, пытаются объяснить её своим одноклассникам, тогда информация прочно оседает в их памяти, и материал усваивается гораздо лучше», — рассказывает кандидат педагогических наук, доцент кафедры КазНПУ имени Абая, автор учебника математики для 3-х классов Асель Акпаева.

Новые учебники уже успели оценить карагандинские преподаватели. Они подготовили свои замечания и предложения, для того чтобы сделать пособия наиболее информативными и в то же время доступными для понимания.

«Я как географ, просмотрев учебники, заметила, что некоторые из них содержат столько заданий и таблиц, что вместить материал в 40 минут урока просто невозможно. Я сообщила своё мнение авторам и издателям, оно было учтено. Это отлично, что сами авторы представляют свои книги. Так мы можем лучше понять, как именно работать с новыми учебными пособиями, как строить уроки, основываясь на них. В целом новые учебники географии весьма неплохие, на мой взгляд. В них очень много полезной информации, задания креативные, и, я думаю, они будут интересны школьникам. Единственное моё пожелание, опять же ввиду специфики моего предмета, — разработать к учебникам соответствующие атласы и контурные карты», — делится мнением Расалды Каженова, преподаватель географии школы-гимназии № 1 города Темиртау.

Презентация новых учебников в Караганде заняла два дня. За это время учителям-предметникам из всех городов и районов области рассказали о том, как организовать учебный процесс, используя новые пособия. Авторы также ответили на вопросы, касающиеся структуры учебников и их содержания.

Напомним, что в текущем учебном году во всех школах учителя используют новые учебники по всем предметам в 1, 5 и 7 классах.