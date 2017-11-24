В Караганде открылась выставка «Архипелаг КАРЛАГ» (Фото и видео)

Вчера, 23 ноября, в Карагандинском областном музее изобразительного искусства открыли выставку «Архипелаг КАРЛАГ», передает novoetv.kz.

Научно-исследовательский центр «КАРЛАГ: Память во имя будущего» Академии «Болашак», представил художественно-гуманитарный проект, автором которого стал Нурлан Дулатбеков — профессор, член-корреспондент НАН РК, руководитель этого центра. Куратором выставки стала Алмагуль Менлибаева — обладатель премий «Дарын», «Тарлан». Так как девушка живет в Брюсселе, сейчас действующий куратор Айгуль Ибраева — искусствовед из Астаны.

Этот уникальный проект — результат трёхлетней исследовательской работы художников Алмагуль Менлибаевой, Айнур Саденовой и Сырлыбека Бекботаева совместно с Научно-исследовательским центром «Болашака».

«Выставка — это отражение того, что мы можем сделать для будущих поколений. Мы сотрудничаем с учеными России, Казахстана, Молдовы, Украины, Израиля и результатом того является множество откликов от людей»,- сказала первый проректор академии «Болашак», Рысмагамбетова Гульнара.

Например, израильская певица и актриса тель-авивского театра «Гешер», Анжела Штейнгарт принимала участие в одном из мероприятий по проекту «КарЛаг» : она в Шахтерской столице песню известного барда Александра Галича «Караганда» или «Баллада о генеральской дочери». Кроме этого проходил международный конкурс сочинений среди школьников стран постсоветского пространства.

Авторы представленных работ исследовали биографии узников, которые отбывали наказание в 11 специальных исправительно-трудовых лагерях, подчинявшиеся ГУЛАГу НКВД СССР. Экспозиция доносит до широкой общественности природу и глубину одной из самых трагических страниц недавнего прошлого и рассматривает вопросы восстановления искаженной истории Казахстана с 1930 по 1956 годы.

» Для нас эта выставка является очень серьезным исследовательским проектом. Все работы, которые здесь представлены, были художниками пропущены через свое сердце и души»,— сказала Айгуль Ибраева.

Художники исследовали территории КАРЛАГа и АЛЖИРа, работали с архивами, и через призму современного искусства выразили свое отношение к этим трудным временам.

» Именно в этом контексте, в этих ватниках, в этих платьях, железных бочках — в контексте всего этого, здесь Казахстан представлен как очаг возрождение после этого страшного времени»,- поделилась искусствовед Наталья Иванина.

В 2016 году выставка «Архипелаг КАРЛАГ» прошла в Национальном музее Астаны, а работа над проектом в общем началась в 2010 году.

Экспозиция «Красный фильтр»

Автор «Красного фильтра» — Сырылбек Бекботаев. В своей работе он рассматривает историю национально-освободительного восстания партии Алаш-Орда. Художник изложил мысль с помощью символики цвета и деформации образов и лиц.

Красный цвет — символ коммунизма переходит от одной фотографии к другой, связывая лица и героев в общий исторический контекст. Художник призывает восстановить в памяти связь с прошлым и никогда её не прерывать.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Инсталляция «Сылдырмак»

Вторая работа Сырылбека Бекботаева — это увеличенная в размерах колыбель — бесiк. В Казахском языке «бесiк» олицетворяет землю страны. Для многих людей, в силу сложившихся обстоятельств, эта земля стала вторым домом, колыбелью новой жизни. Вместе с этим, в названии «Сылдырмак» скрыт метафорический смысл: успокаивают плачущего ребенка погремушкой, он как надежда и обещание обретения покоя и новых смыслов тем, кто остался и продолжил свою жизнь в степях Казахстана.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Композиция «Мамочкино кладбище»

Айнур Саденова представила свое виденье трагедии, отразившейся на судьбе тысячи безвинных женщин и детей. Пространственная композиция «Мамочкино кладбище» резко контрастирует по силе визуального и смыслового воздействия с противопоставленным ей убаюкивающим образом колыбели «Сылдырмак». Айнур Саденова впервые проявила себя как художница в этом проекте. Её профессиональный музыкальный опыт вылился в звуковую медиа-инсталяцию и представляет собой видео с записью колыбельных на двадцати пяти языках.

На фоне песен на экране всплывают имена погибших в лагерях детей, а вдоль зала расставлены бочки, в которых в годы репрессий «хоронили» младенцев.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Видео-инсталляция о КАРЛАГе

В трехканальной видео-инсталляции «Архипелаг КАРЛАГ» действие происходит в музее, образованном в историческом здании НКВД КАРЛАГа, Аймагуль Менлибаева раскрывает проблему утрачивания памяти о годах репрессий. Художественно-документальный фильм повествует о страшном конвейере, стирающем память. Интервью людей, которых коснулись события 1937 года, говорят о свойствах человеческой памяти. Фильм заканчивается откровением одного из протагонистов Бориса Годунова о свойстве памяти: » Для меня прошлое не является прошлым, а является настоящим и давит на меня с такой же силой, как в первый день…».

Инсталляция «АЛЖИР»

Инсталляция составлена из силуэтов женских платьев и посвящена 18 тысячам женщин, пережившим гибель своих семей. Работа Айнур Саденовой — это реквием десяткам тысяч женщин. Сломленные физически, но сильные духом, они оставались мадоннами, к которым не липла лагерная грязь, животных страх и ненависть к своим мучителям.

Они были женщинами в высоком, чистом смысле этого слова — отсюда художественно решены образы длинных лагерных балахонов-платьев, от которых остались лишь швы, воротнички и манжеты, как символ принадлежности к женскому полу. По мнению художницы, траурный бархат подчеркивает благородство их происхождения, образования и врожденную интеллигенцию.

«Есть одна печаль и полное одиночество. Наступает старость, жалкая худая старость. В настоящем и будущем никого и ничего нет. Разбита вера в сокровенное, дорогое. Растоптана жизнь, посвященная делу народа, делу революции. Не было личной, семейной жизни, счастья»,- из воспоминаний узницы «АЛЖИРа».

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Инсталляция «Шанель №5»

В основе идеи этой инсталляции лежат воспоминания одной из узниц «АЛЖИРа». Девушку арестовали в тот момент, когда она была в театре: её в вечернем наряде увезли на черном воронке.

Пройдя уничижительные процедуры допросов узницу отправили в Казахстан в АЛЖИР.

Промокнув под дождем, она входит в женский барак, из полумрака которого на неё смотрят неизвестные женщины, одетые в ватники и когда-то принадлежавшие кремлевской элите. От влажности её одежда издавала аромат духов «Шанель № 5», которые напомнили им прежнюю жизнь: слышны были плачь и стоны по разбитой любви, оставленной семьи, покинутых детях.

Портретом узницы АЛЖИРа стал портрет самой Коко Шанель, символизирующей женственность. Он выдержан в строгой черно-белой графике и «утоплен» в коллаж из документальных фотографий АЛЖИРа. Портрет окружен спецодеждой узниц. Композицию завершает знаменитый флакон духов.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Проект «Архипелаг КАРЛАГ» — это дань памяти узникам лагерей Казахстана и осмысление жестоких преступлений против человечества. Посетить выставку можно будет до 10 декабря.