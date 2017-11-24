«Творческая среда» приглашает на концерт «Рефлексия любви»

В рамках проекта «Творческая среда» пройдет концертная программа Алибека Саликова и Вероники Наместниковой.

«Рефлексия любви» — концертная программа Алибека Саликова и Вероники Наместниковой, в которой прозвучат авторские песни и стихи, состоится презентация авторских аранжировок на песни Виктора Резникова и прозвучат кавер-хиты зарубежных и отечественных исполнителей.

«Рефлексия любви» пройдет в Арт-клубе «Sadre» 29 ноября.

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

В этом творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — на самый взыскательный вкус.

По вопросам приобретения билетов звоните по будням с 9:00 до 18:00 по телефону: 87003503745.