Технологию «умный город» внедряют в Караганде

Технологию Smart City («умный город») уже начали внедрять в Караганде, сообщает пресс-служба акимата Караганды.

Технология предполагает, что в ближайшее время каждый карагандинец будет иметь электронный паспорт здоровья, школьники — электронные дневники. Проезд в автобусах пассажиры смогут оплатить безналично, а по городу следить за безопасностью и общественным порядком будут камеры и программы, отслеживать расход электро- и тепло- энергии и начислять плату за коммунальные услуги будут компьютеры.

Некоторые из элементов цифровизации уже внедряются в регионе. К примеру, уже к концу этого года вся система здравоохранения области перейдёт на электронный формат, у жителей появятся электронные паспорта здоровья. Уже сейчас в режиме онлайн можно вызвать врача, получить результаты анализов и приглашение на плановый медосмотр. Также в сфере образования в Карагандинской области успешно работает система электронных дневников «Бiлiм ал», которая позволяет родителям видеть оценки своих детей и заметки от учителя.

Сейчас власти региона ведут переговоры с автопарками об установке в общественном транспорте платёжных терминалов — валидаторов.

Планируется также установить в городе и области дополнительные камеры видеонаблюдения, данные с которых будет анализировать специальная программа, позволяющая правоохранительным органам быстро реагировать на те или иные события, а также оперативно раскрывать уже совершённые преступления.

— К реализации этого проекта мы планируем активно привлекать бизнес-структуры, — говорит заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров. — Бюджет, как единственный источник финансирования, не потянет столь долгосрочных инвестиций в реализацию проектов концепции Smart City. Поэтому будем работать по программе ГЧП, которая позволяет нам покупать долгосрочную услугу. Это необходимо ещё и потому, что выстроить техническое задание на 10 лет вперёд для государственного бюджета — задача невозможная. Но на рынке есть крупные компании, которые могут позволить себе длительные инвестиции, рассчитанные на 7-10 лет. Таким образом, мы сможем себе позволить внедрение концепции Smart City, не нанося при этом урона региональному бюджету.

Стоит отметить, что в эту концепцию также войдут так называемые социальные карты с управлением с мобильного приложения. С ее помощью можно будет без комиссии оплачивать покупки и коммунальные услуги, при этом с каждой покупки будет начисляться кэшбэк. Карта будет абсолютно бесплатной для потребителей, на неё также можно будет получать зарплату и социальные выплаты. Предполагается, что карту можно будет оформить и на ребёнка. В этом случае приложение синхронизируется с системой «Бiлiм ал» — так, чтобы родитель мог видеть успехи своего ребёнка в школе.

Дополнительной функцией станет возможность наблюдать за местонахождением своего ребёнка в реальном времени.

Smart City, или «Умный город» — концепция интеграции нескольких технологий для управления городским имуществом. Активы города включают местные отделы информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие общественные службы. Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с помощью технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд жителей.

Концепция «умного города» реализована в Саутгемптоне, Амстердаме, Барселоне и Стокгольме.