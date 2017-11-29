События 29 ноября

29 ноября в мире отмечают:

Международный день солидарности с палестинским народом

День буквы Ё

Праздник угукальщиков

Мостодень (день мостов)

События:

1783 — На заседании Академии Российской Дашкова предложила для использования букву «Ё».

1985 — Открылся Актюбинский областной театр кукол «Алакай», в котором все спектакли играются на двух языках — казахском и русском.

1899 — Основан футбольный клуб «Барселона».

1945 — Была проведена первая в мире спасательная операция с участием вертолета.

2010 — В Национальной академической библиотеке Астаны российский политолог Юрий Солозобов представил книгу «Председательство Казахстана в ОБСЕ: Доверие. Традиции. Транспарентность. Толерантность».

Родились:

1930 — Нина Гребешкова, советская и российская актриса, заслуженная артистка России (2001). Вдова режиссёра Леонида Гайдая.

1960 — Татьяна Назарова, советская и украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины (1996), народная артистка России (2003). Артистка Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки в Киеве.

1965 — Александр Вершинин, актёр, заслуженный артист России.

1966 — Евгений Миронов, советский и российский актёр театра и кино. Народный артист России (2004). Двукратный лауреат Государственной премии России (1995, 2010).

Художественный руководитель Государственного театра нацийс 2006 года.

1976 — Анна Кей Фэрис, американская комедийная актриса, певица и продюсер. Наиболее известна по роли Синди Кэмпбелл в серии фильмов «Очень страшное кино» (2000, 2001, 2003, 2006).

1976 — Чедвик Аарон Боузман, американский актёр, драматург и сценарист. Он широко известен благодаря роли Джеки Робинсона в фильме «42» и Джеймса Брауна в фильме «Джеймс Браун: Путь наверх». Боузман исполнил роль супергероя Чёрной пантеры в фильме «Первый мститель: Противостояние», который вышел 5 мая 2016 года; а также исполнит главную роль в сольном фильме об этом персонаже.