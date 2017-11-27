События 27 ноября

27 ноября в мире отмечают:

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День морской пехоты России

День оценщика в России

События:

1895 — Альфред Нобель подписал своё завещание, по которому его состояние поступило в фонд Нобелевской премии.

1906 — Основана итальянская автостроительная компания Lancia.

1980 — Стартовал пилотируемый космический аппарат «Союз Т-3»; экипаж — Леонид Кизим, Олег Макаров, Геннадий Стрекалов, при этом Макаров первым из советских космонавтов совершает четвёртый космический полёт.

Родились:

1939 — Галина Польских, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

1940 — Брюс Ли, мастер восточных единоборств, американский и гонконгский актёр и режиссёр.

1942 — Джими Хендрикс, американский гитарист-виртуоз, певец и композитор. В 2009 году журнал «Time» назвал Хендрикса величайшим гитаристом всех времен. Широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки.

1953 — Борис Гребенщиков, советский и российский поэт и музыкант, лидер рок-группы «Аквариум».

1961 — Екатерина Сергеевна Андреева (род. 27 ноября 1961 года[1][2], Москва), российская телеведущая, с января 1997 года ведет информационную программу «Время» на «Первом канале».

1963 — Владимир Львович Машков, советский и российский актёр и режиссёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (2010 год). Лауреат премий «Ника» (1997, 2010), «Золотой орёл» (2008, 2010), «ТЭФИ» (2008).