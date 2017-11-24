Регистрировать автомобили в Казахстане будут по новым правилам

Изменения коснулись и права выбора комбинаций букв в госномерах, передает BNews.kz со ссылкой на сообщение КАП МВД РК.

В Казахстане внесены изменения и дополнения в правила госрегистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, утвержденные приказом МВД от 2 декабря 2014 года №862, которые вступают в законную силу с 27 ноября 2017 года.

Исключены обязательные требования по предоставлению на осмотр автомобиля в случаях приобретения у официального дилера (представителя) производителя транспортного средства на территории РК при первичной регистрации. А также в случаях изменения фамилии, имени и отчества владельца авто (например, в случае изменения фамилии после заключения или расторжения брака, при изменении фамилии на фамилию, производную от имени отца или деда по национальным традициям) выдачи дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства и его замене после переоборудования автомобиля.

Кроме того, согласно последним изменениям владелец транспортного средства при приобретении государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) повышенного спроса с определенным цифровым обозначением (к примеру 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009,100,111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 777, 800, 888, 900, 999) по своему желанию теперь сможет выбрать комбинацию букв в ГРНЗ, кроме комбинации из трех одинаковых букв, за которые с 1 января 2018 года вводится повышенная госпошлина.

В настоящее время МВД прорабатываются вопросы создания онлайн сервиса по просмотру через интернет имеющихся в наличии ГРНЗ повышенного спроса в каждом СЦОНе, РЭП и его обновление в режиме реального времени с возможностью их предварительного бронирования.

Ранее сообщалось, перечень «блатных» госномеров расширили в Казахстане. А сверку при покупке авто из салона отменят в Казахстане с 1 декабря. От продажи «блатных» автономеров в казну за три года поступило 5,5 млрд тенге.