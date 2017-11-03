Парк «Жастар», который находится в Жезказгане, приводят в порядок

Корреспондент 3 недели назад 14 комментариев 55

В Жезказгане заброшенный парк «Жастар» приводят в порядок, передает пресс-служба акимата Карагандинской области.

Когда-то это было любимое место горожан, но со временем парк забросили, и территория стала неухоженной.

«Чтобы исправить положение, было принято решение в трёхлетний срок провести реконструкцию парка. Общая сметная стоимость проекта составляет 296,7 млн тенге. На эту сумму предстоит сделать большую работу по благоустройству парковой территории. Проект предусматривает реконструкцию фонтана, облицовку металлоконструкций арки, установку детских игровых и спортивных площадок, беседок, а также посадку новых деревьев», — сообщили в пресс-службе акима Жезказгана.

В парке планируется оборудовать роллердром, скалодром, для любителей граффити обещают определить отдельную творческую зону.

Аким Жезказгана Батырлан Ахметов во время рабочего объезда ознакомился с ходом работ по реконструкции парка. Глава города поручил оборудовать рядом с местом отдыха парковку для автомобилей. На входе он попросил установить красивую арку. Кроме этого, в парке будет фонтан и посадят две тысячи саженцев.

Также в Жезказгане обновили монумент «Покорителям космоса».

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Автор: Корреспондент

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14 комментариев

  1. Дархан
    07.11.2017 из 17:02

    В Жезказгане безусловно надо проводить такие программы. Город нуждается в озеленении. Хорошо, что парком наконец занялись.

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  2. Абылай
    07.11.2017 из 17:03

    Даже о любителях граффити подумали. Молодцы, правильно. Теперь будут заниматься искусством, а не вандализмом.

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  3. Батырхан
    07.11.2017 из 17:04

    Я вижу за него серьезно взялись. Даже скалодром хотят построить. Это не везде увидишь. Интересно, сколько это все будет стоить?

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  4. Дамир
    09.11.2017 из 19:54

    Очень круто. Туда столько всего хотят добавить. Надеюсь, это не просто слова и проект действительно реализуют.

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  5. Бекжан
    09.11.2017 из 19:57

    Интересная идея. В Жезказгане и так некуда пойти. А тут и родители с детьми могут прогуляться, и подростки время провести.

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  6. Маргулан
    09.11.2017 из 19:58

    Хорошая инициатива, давно пора было сделать. Парк давно требовал реконструкции. Единственный вопрос когда это все закончат.

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  7. Султан
    09.11.2017 из 20:00

    Приятно удивлен. За 296 миллионов можно такую красоту навести. Посмотрим как это все будет выглядеть.

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  8. Алмат
    09.11.2017 из 20:01

    Ух ты! Масштабно за все это взялись. Надеюсь, за три года энтузиазм не угаснет и все вышеперечисленное реализуют.

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  9. Есенжол
    12.11.2017 из 12:11

    Ну, наконец-таки руки дошли. Думаю из этого выйдет большой толк. А то парком действительно давно уже не занимались.

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  10. Алимжан
    12.11.2017 из 12:14

    Вот, правильно! Инфраструктурой надо заниматься, нужно вкладываться. Культурные места нужно сохранять.

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  11. Жанболат
    12.11.2017 из 12:15

    Надеюсь, это не просто слова и все это реализуют. Потому что раньше парк был просто чудесным, сейчас его конкретно забросили. Ну, хоть обратили внимание на это.

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  12. Рамазан
    12.11.2017 из 12:16

    Теперь будет куда с детьми выйти. Правда, еще два года ждать, а срок большой. Я думал, быстрее управятся.

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  13. Сырым
    12.11.2017 из 12:17

    Надеюсь, большие изменения вводиться не будут. У парка должен оставаться шарм того времени. У многих все детство там прошло, как ни крути.

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