Парк «Жастар», который находится в Жезказгане, приводят в порядок

В Жезказгане заброшенный парк «Жастар» приводят в порядок, передает пресс-служба акимата Карагандинской области.

Когда-то это было любимое место горожан, но со временем парк забросили, и территория стала неухоженной.

«Чтобы исправить положение, было принято решение в трёхлетний срок провести реконструкцию парка. Общая сметная стоимость проекта составляет 296,7 млн тенге. На эту сумму предстоит сделать большую работу по благоустройству парковой территории. Проект предусматривает реконструкцию фонтана, облицовку металлоконструкций арки, установку детских игровых и спортивных площадок, беседок, а также посадку новых деревьев», — сообщили в пресс-службе акима Жезказгана.

В парке планируется оборудовать роллердром, скалодром, для любителей граффити обещают определить отдельную творческую зону.

Аким Жезказгана Батырлан Ахметов во время рабочего объезда ознакомился с ходом работ по реконструкции парка. Глава города поручил оборудовать рядом с местом отдыха парковку для автомобилей. На входе он попросил установить красивую арку. Кроме этого, в парке будет фонтан и посадят две тысячи саженцев.

Также в Жезказгане обновили монумент «Покорителям космоса».