Оставлять комментарий в интернете анонимно казахстанцы теперь не смогут

Корреспондент 1 день назад Комментировать 24

Поправки к закону о СМИ в Мажилисе уже приняли. Если же и Сенат согласится с ними, то опубликовать своё мнение пользователям смогут, только назвав свои персональные данные.

Для комментирования нужно будет получить электронно-цифровую подпись или же отправить смс-сообщение для получения одноразового пароля. При этом публиковать комментарий можно будет как под своим именем, так и под вымышленным. В любом случае, через ЭЦП и номер мобильного об авторе будет известна вся информация. В министерстве информации и коммуникаций норму объясняют так: запрет на анонимки вводится для того, чтобы обеспечить безопасность и порядок в стране

Теги

Автор: Корреспондент

Читайте также

Мусороперерабатывающий завод по финской технологии могут построить в Караганды

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов рассказал о влиянии минувшей выставки ЭКСПО-2017 на регион. Похожее

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.