Оставлять комментарий в интернете анонимно казахстанцы теперь не смогут

Поправки к закону о СМИ в Мажилисе уже приняли. Если же и Сенат согласится с ними, то опубликовать своё мнение пользователям смогут, только назвав свои персональные данные.

Для комментирования нужно будет получить электронно-цифровую подпись или же отправить смс-сообщение для получения одноразового пароля. При этом публиковать комментарий можно будет как под своим именем, так и под вымышленным. В любом случае, через ЭЦП и номер мобильного об авторе будет известна вся информация. В министерстве информации и коммуникаций норму объясняют так: запрет на анонимки вводится для того, чтобы обеспечить безопасность и порядок в стране