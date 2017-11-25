Опыт Карагандинской области планируют использовать в Республиканском центре санитарной авиации

Опыт Карагандинской области в цифровизации здравоохранения планируют использовать в Республиканском центре санитарной авиации, сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Комплексную информационную систему разработали в Астане. На сегодняшний день Карагандинская область — единственный регион в стране, где система работает на полную мощность. Её начали внедрять в 2016 году.

К концу этого года система начнёт действовать во всех учреждениях здравоохранения. Она позволяет отследить всю историю болезни пациента: в неё входит электронный паспорт здоровья, а также данные о посещении врачей, назначениях, оперативных вмешательствах и результаты анализов. С помощью КМИС можно оценить качество работы конкретной поликлиники или врача, а также отследить преемственность между всеми инстанциями: службой скорой помощи, стационаром и участковым врачом.

Кроме того, КМИС интегрирована с системой диспетчеризации скорой помощи. Она позволяет отследить скорость приезда бригады к больному, проведённые анализы и замеры, сделанные назначения, предварительный диагноз и учреждение, куда госпитализировали нуждающегося в экстренной помощи.

«Благодаря интеграции этих двух систем мы можем отследить, насколько качественно работает наша система здравоохранения. Мы можем отслеживать всю историю пациента и то, как его лечили, что назначали. И так с каждым человеком в области. Все эти данные анализируют ситуационные центры. Наш центр отслеживает пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. К примеру, есть онкологический ситуационный центр, травматологический и так далее. Благодаря анализу данных мы видим, на каком этапе у нас есть недочёты. И можем выяснить, из-за чего они произошли. Например, не было достаточно техники или не хватило квалификации фельдшера. Таким образом в Управлении здравоохранения уже знают, на что направить свои ресурсы в первую очередь: провести мастер-классы и семинары для фельдшеров или усилить оснащение того или иного учреждения.

Стоит отметить, что с внедрением системы диспетчеризации Областная станция скорой медицинской помощи уже сэкономила на расходе топлива около 25 млн тенге. Это стало возможным благодаря точному планированию маршрута и постоянному контролю за передвижениями машин скорой помощи», — рассказывает Назира Башарова, менеджер по организационной и методической работе Ситуационного кардиологического центра.

Отметим, что на сегодняшний день уровень цифровизации в Карагандинском регионе наиболее высок в сферах здравоохранения — 65 % и образования — 48 %. На втором месте сфера охраны общественного порядка — 20 %. Уровень цифровизации сфер общественного транспорта и коммунального хозяйства оценивается в 10 %.