Мусороперерабатывающий завод по финской технологии могут построить в Караганды

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов рассказал о влиянии минувшей выставки ЭКСПО-2017 на регион.

По словам Е.Кошанова, из представленных на ЭКСПО технологий был отобран 31 проект для дальнейшего изучения и внедрения.

«Для Караганды мы искали оптимальную технологию для переработки мусора и среди всех представленных на ЭКСПО проектов отобрали разработку финских ученых. Она предусматривает безотходную утилизацию, в этом направлении на сегодня идет работа. Мы рассматриваем возможность строительства мусороперерабатывающего завода на основе этой технологии», — сказал он.

Он также напомнил, что научные разработки карагандинских ученых были представлены в национальном павильоне «Нур Алем».

«На сегодняшний день 3 проекта уже введены в эксплуатацию — это биогазовая установка «мини-ГЭС», мини-ГЭС в сельских районах, а также гидродинамические нагреватели. Еще 4 проекта находятся на стадии рассмотрения и тестирования. Пока в области возобновляемые источники энергии дают немного, но мы в начале пути. И это начало огромного направления», — подчеркнул Кошанов.

«Уже к 2020 году мы планируем ввод в эксплуатацию еще 6 новых объектов «зеленой энергетики», суммарная мощность этих источников составит порядка 261 мегаватт», — добавил аким.

По данным Е. Кошанова, в 2017 году свыше 300 тысяч жителей Карагандинской области посетили ЭКСПО.

«Как близлежащий регион, мы ощутили положительный эффект от ЭКСПО на сферу туризма — в этом году регион принял на 20% больше туристов. А именно на наших курортных зонах поток туристов вырос на 42%. Также, в период подготовки к ЭКСПО в области было построено 26 новых туристических объектов на сумму 9,3 млрд тенге», — сообщил аким.

По материалам пресс-службы акимата Карагандинской области.