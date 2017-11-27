Колбасу с мухой купила жительница Балхаша

В купленной в магазине колбасе в вакуумной упаковке жительница Балхаша обнаружила муху, пишет inform.kz.

Колбасу с насекомым потребитель отнесла в городское управление охраны общественного здоровья, написав заявление с требованием привлечь реализатора продукции к административной ответственности и приостановить его деятельность.

Однако производитель, как выяснилось при первичной проверке, находится в Южно-Казахстанской области.

«Непосредственно к магазину претензий нет, поскольку продукция хранилась на прилавке в допустимых условиях. Все вопросы — к производителю, выпустившему колбасу. Материалы переданы в управление охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области», — сообщили в управлении охраны общественного здоровья Балхаша.