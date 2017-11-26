КГМУ переходит к академической независимости

Вуз переходит к академической независимости, а высшим управляющим органом университета стал Наблюдательный совет, передает 24.kz.

Создание Наблюдательного совета – первый шаг в переходе государственного университета к академической независимости. Теперь совет – высший управляющий орган вуза, который решает, куда расходовать средства, как менять структуру вуза и распределять стипендии.

«Наблюдательный совет призван наблюдать, помогать, корректировать, вносить предложения для развития университета. Мы очень активно рассматриваем все программы стратегического развития вуза»,— сказала Юлия Бадина, зам. председателя ГФП «Нұр Отан», член Наблюдательного совета.

Будущие медики ведут активную общественную жизнь. В вузе действует локальный комитет «Альянса студентов Казахстана», который проводит антикоррупционную политику и защищает права учащихся. За культурное развитие и здоровый образ жизни в университете отвечает студенческая республика «Самрук», за новости – «Клуб молодых журналистов».

«Сегодня наши этнокультурные объединения активно взаимодействуют по проведению мероприятий, по проведению благотворительных акций»,— добавил Александр Урмашов, председатель Координационного совета молодежи АНК области.

Среди медицинских университетов карагандинский вуз занимает первое место в стране по научно-исследовательской деятельности. По мнению специалистов, переход к академической независимости позволит вузу увеличить число международных партнеров и обеспечит участие карагандинских ученых в топовых мировых исследованиях.