Карагандинская область в тройке самых пьющих регионов Казахстана

Стало известно, где в Казахстане больше всего пьют. Аналитики Finprom посчитали, сколько литров водки за весь прошлый год употребили жители разных регионов.

Так, в рейтинге лидирует Акмолинская область. Там на каждого, кто старше 15 лет, за год вышло по 6 литров крепкого алкогольного напитка. На 100 граммов меньше в Северо-Казахстанской. И замыкает тройку самых пьющих Карагандинская область – 4 литра 900 миллилитров.

Самая малопьющая — Южно-Казахстанская область. По данным исследования, ее жители в прошлом году употребили в 20 раз меньше «горькой», чем в Акмолинской области – всего порядка 300 граммов на человека.

По сведениям же Всемирной организации здравоохранения, каждый казахстанец за год выпивает 8 литров 700 миллилитров чистого спирта.