Карагандинцы снимали ДТП на видео вместо помощи пострадавщим

Видео на мобильники снимали карагандинцы вместо помощи жертвам ДТП, передает МИА «Казинформ».

Полицейские и волонтеры проверили автовладельцев Караганды на сердобольность и отзывчивость, сымитировав дорожную аварию с пострадавшими в центре города.

Печальные выводы сделаны по итогам эксперимента — часть водителей при виде разбитого «Мерседеса» с окровавленными людьми хваталась за сотовые телефоны и включала видеокамеру, другие проезжали мимо, делая вид, что не видят проблемы.

«Мы совместно с сотрудниками Карагандинского филиала международного движения Красного креста и Красного полумесяца хотели выяснить — умеют ли карагандинцы оказывать первую помощь пострадавшим? Увы, некоторые автовладельцы снимали происходящее на камеру, чтобы набрать в соцсетях побольше лайков. Другие проезжали мимо. Первая медицинская помощь важна первые 15 минут. Многие водители, будучи курсантами автошкол, проходили курс оказания первой помощи, но оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП никто не решился», — сообщили в пресс-службе местной полицейской службы департамента внутренних дел Карагандинской области.

Волонтеры имитировали травмы — ссадины головы, ушибы и даже открытый перелом ноги. Фальшивая авария была на самом оживленном участке — по проспекту Бухар-жырау.

С начала года на дорогах Карагандинской области произошло 576 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 120 человек, 773 получили травмы различных степеней тяжести.

С участием детей произошло 109 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 детей погибло и 111 были травмированы.

За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 94 ДТП с участием детей, в которых 11 детей погибло и 97 были травмированы.

В Караганде с начала года произошло 184 ДТП, в которых 19 человек погибли и 193 человека были травмированы. С участием несовершеннолетних произошло 25 ДТП, в которых 3 ребенка погибло и 22 ранено.