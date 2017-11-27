Какое место среди стран с самыми опасными преступными кланами занимает Казахстан

Корреспондент 3 часа назад Комментировать 11

Стал известен рейтинг самых опасных стран с преступными кланами. Казахстан в нем также представлен, передает Lenta.ru. 

Казахстан занимает 63-е место в рейтинге стран с самыми опасными преступными кланами. Исследователи Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали рейтинг стран с самым высоким уровнем организованной преступности.

Весь список можно посмотреть на сайте организации.

Первый ряд занимают страны Центральной и Южной Америки. Самыми опасными ВЭФ признал бандитские группировки Эль-Сальвадора, Гондураса, Венесуэлы, Мексики, Гватемалы, Ямайки и Колумбии.

Меньше подвержены влиянию Финляндия и Норвегия.

Россия в рейтинге занимает 86-е место, расположившись между Сенегалом и Кабо-Верде. Китай находится на 79-м месте, Кыргызстан стоит на 102-м, Азербайджан на 43-м, Таджикистан занимает 61-е место, Грузия расположилась на 38-м.

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Автор: Корреспондент

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