Какое место среди стран с самыми опасными преступными кланами занимает Казахстан

Стал известен рейтинг самых опасных стран с преступными кланами. Казахстан в нем также представлен, передает Lenta.ru.



Казахстан занимает 63-е место в рейтинге стран с самыми опасными преступными кланами. Исследователи Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали рейтинг стран с самым высоким уровнем организованной преступности.

Весь список можно посмотреть на сайте организации.

Первый ряд занимают страны Центральной и Южной Америки. Самыми опасными ВЭФ признал бандитские группировки Эль-Сальвадора, Гондураса, Венесуэлы, Мексики, Гватемалы, Ямайки и Колумбии.

Меньше подвержены влиянию Финляндия и Норвегия.

Россия в рейтинге занимает 86-е место, расположившись между Сенегалом и Кабо-Верде. Китай находится на 79-м месте, Кыргызстан стоит на 102-м, Азербайджан на 43-м, Таджикистан занимает 61-е место, Грузия расположилась на 38-м.