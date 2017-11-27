Какая погода ожидает казахстанцев 28-30 ноября

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 28-30 ноября, передает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Специалисты отметили, что почти до конца ноября в Казахстане сохранялась теплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 5-10 градусов.

«Воскресное похолодание в северных и восточных областях напомнило, что зима уже рядом. В предстоящие трое суток под влиянием высотного циклона в большинстве областей республики ожидается снег, в южных областях — мокрый снег, туман и гололед. Температура воздуха будет около и ниже обычной на 1-3 градуса не только в северных, но и в южных областях», — сообщили в «Казгидромете».