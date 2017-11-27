Как в Караганде отпразднуют день Первого Президента Казахстана

С 2012 года в Казахстана отмечают день Первого Президента Казахстана. Этот праздник учрежден для того, чтобы отметить и признать заслуги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева перед Республикой. В пресс-службе акимата города Караганды рассказали, как Шахтерская столица отметить этот день.
- Медиа проект «Наш лидер — наша сила» пройдет 30 ноября в 15:00. Все желающие могут прийти в центр бокса им. Серика Сапиева.
- В центральной библиотеке имени М. Ауэзова пройдет информационный час «Одна Родина! Одна судьба! Один Лидер!». Мероприятие запланировано на 30 ноября 12:00.
- Также 30 ноября в 15:00 пройдут соревнования по игровым видам спорта «Мен Елбасымен біргемін». В силе и ловкости соревноваться будут: ДПК «Тулпар» — ОСШ №50, ДПК «Луч» — ОСШ №11, ДПК «Қауныш» — агротехнический колледж, ДПК «Арлан» — ОСШ №73, ДПК «ВИК» — СШ №37, ДПК «Локомотив» — спортивный комплекс «Локомотив», ДПК «Жас сұңқар» — СШ №42, ДПК «Горняк» — горно – индустриальный колледж, ДПК «Ұлан» — ОСШ №40, ДПК «Мұрат» — 16 мкр., д.4, кв.46, ДПК «Ақниет» — 2 квартал, д.24, кв.91 и ДПК «Жарас» — СШ №134.
- Городской конкурс за вклад в развитие города «Замандас», а затем праздничная программа «Тәуелсіз елдің көшбасшысы» пройдет 1 декабря в 12: 00 в стенах ДК «Нового Майкудука».
- 1 декабря в 12:00 всех желающих приглашают на форум «Елбасым – мақтанышым!». Место провидения — ДК «Молодежный».
- А в ДК «Железнодорожников» 1 декабря в 12:00 пройдет праздничная программа «Нұрлы жолдың бастауы Елбасы».
- Первого декабря от общего празднования не отстают и спортсмены: открытое Первенство города по жиму штанги лёжа среди юношей стартует 1 декабря в 11:00.
- Городской турнир по мини-футболу среди команд ветеранов будет проходить два дня: 1-2 декабря. Собираемся болеть за команды в ФОК им. Геннадия Головкина в 11:00.
- Завершающие соревнование у спортсменов в честь дня Первого Президента пройдут 2 декабря. Это будет Первенство города по Номад ММА среди детей, юношей и молодежи. Соревнования пройдут в СК «Жастар», начало в 12:00.
Novoetv.kz желает всем хороших выходных!