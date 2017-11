«Hello, птича!»: изучаем английский язык на «Новом телевидении»

В рамках программы «Три Товарища» на «Новом телевидении» стартует проект по изучению английского языка — «Hello, птича!», передает novoetv.kz.

Ведущая утреннего эфира Валентина Максимовская, а по совместительству — преподаватель иностранных языков, и Бен Тейлор — специалист по английскому языку, партнер Посольства США в РК — научат Вас с легкостью и уверенностью общаться на бытовые темы. При условии, что Вы тоже будете стараться. Живое звучание речи носителя языка очень важно, и у Вас будет возможность услышать его!

В рамках программы Вы увидите на примере наших учеников, что английский язык — это не только полезно, но и занимательно!

Каждое воскресенье на нашем блоге Вы будете получать задания и лексический материал, который будет отрабатываться с носителем языка в пятничном эфире с 10.00 до 11.00. Если вы пропустите занятие — не беда: основу можно будем посмотреть на сайте, а речевую практику отработать дома, с родными. Кроме того, базовую лексику — по 3 слова и выражения — вы можете изучать ежедневно, включив наш телеканал и дождавшись рубрики КПД. Для удобства мы разбили курс на тематические блоки, каждый из которых длится месяц (4 занятия). Первый блок посвящен знакомству.

Стартуем 10 ноября на «Новом»! Не пропустите!

Задание для первого урока

Порой сложно завязать знакомство на родном языке, а что уж говорить про иностранный! Языковой барьер мешает и тем, кто хорошо знает его, но тут главное — начать. Следующая подборка ключевых слов и фраз позволит Вам без труда понять и узнать о настроении собеседника.

Theme 1: Meeting new friends! – Встречаем новых друзей!

Week 1:

· Hello! – Здравствуйте! (официальная форма)

· Hi! – Привет! Приветик! (неофициальная форма)

· Nice to meet you! – Приятно познакомиться! (нам всем всегда очень приятно знакомиться)

· How are you? – Как у Вас/тебя дела? (очень важный вопрос – отличный способ начать разговор)

· I’m fine (I am fine). – У меня все прекрасно!

· I’m great! – У меня все замечательно!

· Me too! – Мне тоже/я тоже! (когда у Вас с собеседником одинаковые чувства или же схожие ситуации)

· He’s fine/great! – У него все прекрасно/ замечательно!

· She’s fine/great! – У нее все прекрасно/ замечательно!

· We’re fine/great! – У нас все прекрасно/ замечательно!

· They’re fine/great! – У них все прекрасно/ замечательно!

· I’m happy. – Я счастлив (-а).

· I’m sad. – Мне грустно (бывает и такое)

· Have a good day! – Хорошего дня!

· Thanks! – Спасибо!

· Goodbye! – До свидания!

· Good day! – Добрый день! (иногда можно использовать и в качестве прощания).

А теперь самое время для небольшого задания – a little task (ответы в комментарии, но не подглядывать в подсказки).

Какой ответ Вы дадите:

1) На приветсвие в официальной форме и на вопрос «Как дела? – How are you?», если Вы в очень хорошем настроении?

2) На приветствие друга и внезапно испортившаяся осенняя погода повлияла на настроение не в лучшую сторону?

3) Если видите радостного улыбающегося человека, как думаете — как у него/нее дела?

Для закрепления своих знаний и тренировки правильного произношения ждем вас каждую пятницу ровно в 10.00 на волнах «Нового радио» и ТК «Новое телевидение»!

