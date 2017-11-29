Гороскоп 29 ноября

Овны — За новые проекты следует браться с осторожностью. Будьте милосердны, не проходите мимо тех, кто просит вас о помощи.

Тельцы — Можно положиться на старые связи, которые откроют для вас новые перспективы. Старайтесь не конфликтовать с окружающими.

Близнецы — Близнецы смогут восстановить силы, благодаря приятному и расслабляющему отдыху. Не спешите с выводами, если дело коснется новой работы.

Раки — Это время благоприятно для крупных покупок, обустройства жилища. В любви вас ожидают приятные сюрпризы.

Львы — День подходит для достижения договоренностей. Хотя если вы захотите отдохнуть и приятно провести время, то тоже не прогадаете.

Девы — Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, то выполняйте только самые необходимые дела.

Весы— Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее. Делайте только то, о чем впоследствии не станете жалеть.

Скорпионы — Удовольствие могут доставить работа с информацией, чтение, переписка с друзьями или общение в Интернете.

Стрельцы — Благоприятный день для кардинальных перемен во внешности и одежде. Позвольте себе шопинг.

Козероги — Не исключены проблемы в отношениях с любимым человеком, но не решайте вопросы сгоряча. Для новых знакомств это не лучшее время.

Водолеи — Нужно как можно больше общаться с родными и близкими. Спонтанные решения могут оказаться удачными.

Рыбы — Вы можете познакомиться с человеком, которого назовете судьбой. Только не надевайте «маску» безразличия.