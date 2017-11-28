Гороскоп 28 ноября

Овны — Некоторых представителей знака ждет необычная встреча или новое знакомство.

Тельцы — Дел будет довольно много, но пороть горячку не стоит. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра.

Близнецы — Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует значительных денежных средств.

Раки — В профессиональном отношении серьезных перемен не предвидится. Но лучше заняться тем, что дается вам без особых усилий.

Львы — Этот день хорош для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств. На работе удачно сложатся переговоры.

Девы — Постарайтесь собраться и не растрачивайте силы по пустякам. Лучше отказаться от новых проектов и заключения договоров.

Весы — Следует быть внимательнее с финансами. Не рекомендуется брать деньги в долг.

Скорпионы — Старайтесь избегать конфликтов. Возможно получение интересных предложений. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых союзников.

Стрельцы — Из-за неприятностей на работе или в личной жизни может показаться, что наступила черная полоса. Однако это не так. Скоро ситуация изменится к лучшему.

Козероги — День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них приятно вас удивит и порадует.

Водолеи — Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь выдвигать новые предложения.

Рыбы — Уделите внимание своему здоровью и не переутомляйтесь. Проводите больше времени на свежем воздухе.