Гороскоп 27 ноября

Овны — Вы с увлечением будете заниматься наведением порядка в делах на работе и дома, и вам будет доставлять удовольствие практическая работа.

Тельцы — Хорошо творчески проводить свободное время. Не сидите дома, посещайте культурно-развлекательные мероприятия, ходите на концерты и на спортивные соревнования.

Близнецы — Вам будет нравиться заниматься семейными и хозяйственно-бытовыми делами.

Раки — Если вы в последнее время «подрастеряли» своих друзей и знакомых, то самое время возобновить общение с ними.

Львы — Вы можете получить возможность для покупки каких-то вещей, которые раньше не могли себе позволить. Это хорошее время для приобретения модной одежды.

Девы — Вы проведут день плодотворно, если сосредоточат внимание на своей персоне. Речь идет о любой деятельности, направленной на собственное развитие.

Весы — Захочется побыть в тени, спрятаться от назойливого внимания окружающих. Пребывание в уединении будет для вас вполне комфортным.

Скорпионы — Сегодня вы можете почувствовать усиление потребности в новых впечатлениях. Хорошо проводить свободное время в общении с друзьями и единомышленниками.

Стрельцы — Вы сможете стать более популярными в своем окружении. Возможно, это будет связано с тем, что вы сможете добиться каких-то значимых результатов.

Козероги — Возможно, вы отправитесь в дальнюю поездку или познакомитесь с человеком из другой страны или региона.

Водолеи — Вы будуте склонны к рискованным поступкам.

Рыбы — Одной из основных тем недели могут стать партнерские отношения. Речь идет как о супружестве, так и о деловом партнерстве.