Гороскоп 25-26 ноября

Овны -В серьёзном пересмотре могут нуждаться личные отношения, не повредит разговор по душам.

Тельцы — Начало уик-энда сложится для вас позитивно.

Близнецы — Инициатива в личных отношениях грозит завести вас в тупик — интересный вам человек может оказаться не готов к вашему напору.

Раки — Удачны знакомства в Сети, также есть шанс перевести виртуальный роман в реальное измерение.

Львы — Семейным Львам предстоит затронуть серьёзную тему в разговоре с супругом(-ой), постарайтесь быть тактичнее.

Девы — Девам не стоит расслабляться, даже несмотря на наступившие выходные.

Весы — Постарайтесь уединиться в каком-нибудь тихом и спокойном месте, где никто и ничто не сможет вас побеспокоить.

Скорпионы — Вечером можно отправиться в гости, увидеться с друзьями.

Стрельцы — Общение с близким по духу человеком укрепит вашу веру в свои силы, поднимет боевой дух.

Козероги — Не все Козероги сумеют расслабиться и как следует отдохнуть. Кому -то придётся и поработать.

Водолеи — Из-за вашего упрямства возможны ссоры со второй половинкой, постарайтесь уступать близкому человеку, хотя бы в мелочах.

Рыбы — Звёзды советуют терпимее относиться к чужим недостаткам, не высказывать претензии в категоричной форме.