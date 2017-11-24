Гороскоп 24 ноября

Овны — Сегодня вам не повредит решительность и предприимчивость, чтобы с успехом завершить очередной этап работы.

Тельцы — Ожидает благоприятный день. Звёзды сулят вам лёгкое завершение текущих дел, прекрасные взаимоотношения с окружающими людьми.

Близнецы — У многих сегодня ожидаются позитивные подвижки в домашней жизни, а также в сфере карьеры.

Раки — Сегодня удача будет верной спутницей большинства Раков. В любых ваших начинаниях вы не останетесь без необходимой поддержки.

Львы — Нейтральный день. На работе не ожидается каких-либо значимых перемен, также как и в личной жизни.

Девы — Благоприятные сутки для. Ваше настроение и самочувствие будут на высоте, и вы сможете заручиться поддержкой нужных людей для реализации своих задумок.

Весы — Сегодня вы сможете разрешить сложные и запутанные вопросы, которые долгое время мешали вам двигаться вперёд.

Скорпионы — Сегодня вы можете получить прибавку к зарплате либо выплату старого долга, о котором уже успели позабыть.

Стрельцы — День принесёт много хорошего для активных и целеустремлённых Стрельцов.

Козероги — Если до сих пор вы сомневались в собственных силах и считали свои желания неосуществимыми, то сейчас поймёте, как сильно вы заблуждались.

Водолеи — Стоит аккумулировать все свои силы, энергию и совершить последний, решающий рывок в интересующем вас направлении.

Рыбы — Ожидается интересный день, наполненный различными позитивными событиями. Никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на ваши планы.