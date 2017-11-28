Головкин решил заняться бизнесом (видео)

Всемирно известный казахстанский боксер решил податься в бизнес, передает 365info.kz.

Геннадий выпустил энергетический напиток, который будет производиться в Казахстане. С выбором названия Геннадий Головкин долго думать не стал и назвал его в честь себя: «GGG Energy — твоя тройная энергия».

Первыми продукцию «GGG Energy» получили магазины Акмолинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областей.

Боксер снялся в небольшем ролике в поддержку своего товара, который он опубликовал на своей странице в социальных сетях. Фанаты со всего мира оценили идею Головкина и пожелали удачи в его новом деле.

Triple Energy Triple Power #GGG #energydrink ⠀ @GGGenergy #GGGenergy Энергетический напиток #GGG. A post shared by Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing) on Nov 20, 2017 at 9:27am PST

«Теперь остальные энергетики можно с продаж снимать», «Can you ship to USA?», «Молодец, Гена! Так держать!» — написали поклонники GGG.