Форум инвесторов планируют провести в Жезказгане

Инвестиционный форум с участием крупных бизнесменов из ближнего и дальнего зарубежья планируют провести в городе Жезказгане Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, предложение о проведении инвест-форума прозвучало от властей Жезказгана на совещании по реализации трехлетнего плана развития Жезказганского региона.

Цель проведения форума — показать крупному бизнесу потенциал города и заинтересовать их в открытии какого-либо предприятия, которое принесет городу социально-экономические развитие в виде налоговых поступлений, увеличения рабочих мест и улучшения инфраструктуры.

Аким области поручил провести тщательную подготовку к мероприятию.

«Идея хорошая, но от нее не будет пользы, если вы соберете только местных предпринимателей и инвесторов, — отметил глава региона Ерлан Кошанов. — Надо тщательно подготовиться, пригласить инвесторов из ближнего и дальнего зарубежья. Местные и без того все знают и работают над развитием Жезказгана. Я поручаю своему заместителю Алмасу Айдарову и руководителям управлений промышленности и предпринимательства заняться этим вопросом. Если необходимо дополнительное время на тщательную подготовку, лучше перенесите дату проведения форума».

Развитие предпринимательства в городе хромает. Не освоены средства, которые были выделены на субсидирование по программе «Дорожная карта бизнеса-2020».

«Мы со своей стороны делаем все, чтобы регион развивался. А вы не можете освоить те средства, которые вам выделяют. Один проект — это очень мало. Надо работать в этом направлении», — озвучил претензию Ерлан Кошанов.

Разработан план мероприятий по развитию Жезказгана на 2017-2019 годы, который включает в себя 452 мероприятия по 16 разделам на 75 миллиардов 700 миллионов тенге. На 2017 год предусмотрена реализация 173 мероприятий на 11 миллиардов тенге. За 10 месяцев текущего года из предусмотренных 173 мероприятий исполнены 82.