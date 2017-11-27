Домкому отказано в оправдании по взрыву котла в Шахане

Областной суд отказался признавать невиновным управляющего пятиэтажным домом в поселке Шахан, по вине которого взорвался отопительный котел, передает корреспондент Liter.kz.

Напомним, трагедия произошла 1 января 2017 года. Тогда обрушился подъезд и погибли девять жителей дома №4 и пострадали двое.

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В августе Шахтинский городской суд приговорил к 2 годам 6 месяцам условно пятерых государственных служащих: бывшего акима поселка Шахан Мурата Жакупова, его бывшего заместителя Акетая Нажмиден, бывшего главного специалиста по коммунальным вопросам аппарата акима Шахана Марию Жумабекову, исполняющего обязанности начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции Алмаса Омарханова и главного специалиста жилищного сектора отдела ЖКХ Нуржана Маханбетова. Судья Магауя Балапанов признал пятерых подсудимых виновными в халатности.

Позднее, 11 сентября, прозвучал приговор домкому. Его признали виновным по статье 306 УК «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью двух и более лиц, а также их смерть», и приговорили к 4 годам условно.

Домком Сулейменов подал апелляционную жалобу. В областном суде он заявил, что был приговорен к условному сроку без доказательств его вины и просил коллегию по уголовным делам признать его невиновным.

– Я проявил активную гражданскую позицию, решив помочь жителям дома не замерзнуть зимой. Благодаря приобретению котла за 792 000 тенге, о покупке которого знал акимат поселка, жители прожили в тепле три зимы – в 2014, 2015 и 2016 годах, тогда как государство не создало условий для получения централизованного теплоснабжения, – заявил в суде осужденный.

Однако апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда пришла к выводу, что просьба осужденного Мурата Сулейменова подлежит отклонению.

– Приговор Шахтинского городского суда от 11 сентября в отношении Сулейменова Мурата Бариевича оставить без изменения. Апелляционную жалобу – без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд по мотивам, влекущим улучшение положения осужденного – без ограничения срока, – огласил постановление судья Аскар Турысбаев.

В суде прозвучали подробности этого дела. Озвучено, что Сулейменов был выбран управляющим домом в июле 2014 года на общем собрании жильцов. Официально на должность управляющего он не устраивался, договор был устным. Однако мужчина получал ежемесячно 35 тысяч тенге из общедомовой кассы.

Роковая покупка котла состоялась второго сентября 2014 года. Сулейменов купил у ТОО «ТемирЛайн» отопительный водогрейный котел с ручной топкой за 792 000 тенге. В соответствии с требованиями закона, котел должен приниматься специальной комиссией и пройти испытание на плотность и прочность котла. Однако Сулейменов с ведома акимата поселка Шахан с двумя жителями занесли котел через оконный проем квартиры на первом этаже и спустили в подвал подъезда № 4. Испытания на герметичность и прочность они не проводили.

Домком нанял кочегарами четверых жителей Шахана. Платил им зарплату без оформления трудовых договоров. С ними не проводился ни вводный, ни первичный инструктаж в соответствии с параграфом 8 «Правил работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан», утвержденных приказом министра энергетики от 26 марта 2015 года № 234. А значит, он грубо нарушил требования строительных норм и правил РК, запрещающих размещение котельных в жилых домах для обеспечения безопасности жизни и здоровья потребителей тепла.

Будет ли Мурат Сулейменов обращаться в Верховный суд, покажет время. Между тем, пятеро осужденных чиновников смирились с приговором. Апелляцию они решили не подавать.