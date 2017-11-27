Чиновники Караганды анонимно признались в работе в выходные дни

18,4 процента госслужащих указали на факты задержки на работе в вечернее время.

На вынужденную работу в выходные дни и нахождение в будни на рабочих местах до позднего вечера пожаловались государственные служащие в ходе анонимного анкетирования, которое проводилось по инициативе уполномоченного по этике аппарата акима Карагандинской области.

«Анкетированием были охвачены государственные служащие 20 областных управлений в количестве 440 человек», — рассказала уполномоченный по этике аппарата акима Карагандинской области Сандугаш Асылбекова.

Она отметила, что 18,4 процента госслужащих указали на факты задержки на рабочих местах в вечернее время и на работу в выходные дни.

«Госслужащие признались, что вынуждены оставаться на работе из-за получаемых заданий из вышестоящих органов с указанием срочности. Нами сделан анализ, который показал, что порядка 30 процентов поступающих запросов из вышестоящих инстанций имеют контрольные сроки исполнения от одного до пяти дней. Это министерство сельского хозяйства, министерство труда и соцзащиты населения, министерство здравоохранения, министерство нацэкономики, здравоохранения и подведомственные им комитеты», — сообщила Сандугаш Асылбекова.

К примеру, с начала года на согласование поступило 347 актов, за 2016 год – 309. Только за сентябрь-октябрь поступило на согласование 15 проектов с контрольными сроками от одного до пяти дней, с приложениями некоторых проектов до 250 страниц.

«Все эти поручения «с исполнением в кратчайшие сроки» влияют на качество предоставляемой информации, а также приводят к вынужденной сверхурочной работе государственных служащих», — считает уполномоченный по этике аппарата акима области.

Также в анонимном анкетировании госслужащие указывают на низкую заработную плату. К примеру, главный специалист местного органа власти сельского уровня получает 62 тысячи 462 тенге, районного, городского – 72 тысячи 288 тенге, областного – 82 282 тенге.

«Для проведения мониторинга морально-психологического климата в коллективах в этом году дважды проводилось анонимное анкетирование среди государственных служащих. Последний опрос государственных служащих в октябре показал, что в целом морально-психологическая атмосфера в коллективах стабильная. Итоги анонимного анкетирования проанализированы, и выявлены направления, по которым необходимо будет работать точечно», — указала Асылбекова.

Отметим, что, в соответствии с Указом президента Казахстана «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих РК», в аппаратах акимов всех областей введена самостоятельная должность уполномоченного по этике. В городах и районах функции уполномоченных по этике возложены на руководящих должностных лиц.

По материалам Today.kz