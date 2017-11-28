Аким Карагандинской области поручил круглосуточно следить за работой ТЭЦ

На аппаратном совещании в акимате Карагандинской области Ерлан Кошанов поднял вопрос ежегодного подорожания продуктов питания в декабре, передает пресс-служба ведомства.

— Уже сейчас нужно упреждающе работать над тем, чтобы не допустить необоснованного роста цен, — сказал он. — Нужно подумать, какие оперативные меры можно принять, чтобы в этом году такого не было. Это в первую очередь касается акимов городов и районов.

Глава региона также поставил задачу нести круглосуточные дежурства на ТЭЦ, чтобы не допустить аварий и непредвиденных ситуаций.

Особое внимание аким поручил уделить общественному порядку в ближайшие дни. 30 ноября и 1 декабря в Караганде и области планируются праздничные мероприятия, посвящённые Дню Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Список праздничных мероприятий в Караганде можно посмотреть здесь.